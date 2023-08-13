Стартовал областной Конкурс творческих работ «Детство без опасности»

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С 1 августа по 20 ноября текущего года Самарская областная детская библиотека проводит областной Конкурс творческих работ «Детство без опасности».

Цель Конкурса – формирование культуры безопасного и ответственного поведения детей и подростков Самарской области.

Задача – рассказать своей конкурсной работой, как нужно вести себя, чтобы обеспечить свою безопасность: в быту, в транспорте, на улице, на воде, в лесу, на дороге, в сети Интернет и в др.

Конкурс проводится в 4-х номинациях: «Рисунок», «Плакат», «Фотография», «Фотоколлаж».

В каждой номинации определяются три лучшие работы в следующих возрастных категориях: 5 – 7 лет, 8 – 10 лет; 11 –12 лет; 13 – 14 лет.

Ознакомиться с положением можно здесь.