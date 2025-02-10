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Старт VIII сезона «КАРДО»: Самарская область, твоя улица – твоя история!

10 февраля 2025 12:44
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Старт VIII сезона «КАРДО»: Самарская область, твоя улица – твоя история!

Открылась регистрация на Международную конкурс-премию развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашены конкурсанты из 89 регионов России и 125 стран мира. Чтобы принять участие в онлайн-этапе и побороться за главный приз жителям Самарской области необходимо подать заявку на официальном сайте проекта до 8 апреля. Призовой фонд VIII сезона составит 7 000 000 рублей.

Улица сегодня – это узнаваемые бренды, атлеты, танцоры, деятели культуры, перспективные общественные и бизнес-проекты. Уличная культура объединяет более 10 млн человек в России. Международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта «КАРДО» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленный на поиск и поддержку талантов в области уличной культуры и спорта, а также на создание социальных лестниц для деятелей улиц всего мира.

Новый сезон «КАРДО» знаменуется значительным расширением масштабов премии: увеличилось количество национальных этапов и стран-участниц гранд-финала, также в план реализации включены новое конкурсное направление – «Фэшн» и соревновательная номинация – «Рэп».

«Более 2800 участников гранд-финала, 98 тысяч конкурсантов онлайн-этапа, миллионы зрителей официальной трансляции – показатель востребованности «КАРДО» и значимости премии для общества. Ждем участников на очных региональных отборах. Уверен, что слоган нового сезона «Сотвори историю» станет прямым призывом к действию, мы видим, как уже сейчас участники воплощают его в жизнь, создавая яркие проекты в регионах, мотивируя друг друга на новые культурно-спортивные достижения», – прокомментировал старт нового сезона генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Международная конкурс-премия «КАРДО» является первой и единственной в мире премией за вклад в развитие уличной культуры и спорта, в рамках которой лучшие представители уличной культуры и спорта из разных стран проходят конкурсные испытания в пяти форматах: премия, видео, соревнования, общественные проекты, дизайн уличной одежды по 12 направлениям: BMX, KICKSCOOTERING, HIP-HOP, PARKOUR, FREERUNNING, TRICKING, BREAKING, WORKOUT, GRAFFITI, SKATEBOARDING, DJING, RAP

«КАРДО» – это не просто конкурс, а эффективная социальная лестница, способствующая развитию творческого потенциала молодежи, популяризации здорового образа жизни и формированию позитивного имиджа уличной культуры. Премия предоставляет уникальную возможность для самореализации, профессионального роста и достижения международного признания. Добавили новое направление и номинацию в ответ на многолетний запрос сообщества и расширения аудитории в странах присутствия», – поделился генеральный директор премии «КАРДО», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко.

Напомним, что в VII сезоне на участие в онлайн-этапе проекта «КАРДО» подали заявки участники из 110 стран мира, были проведены 10 национальных этапов за рубежом и 25 этапов в регионах России. В новом сезоне отборы участников будут проходить в двух форматах: онлайн по всему миру и офлайн с апреля по июль в 30 регионах России и марта по июль 15 странах мира.

Зарубежные этапы пройдут в Чили, Аргентине, Колумбии, Франции, Казахстане, Таджикистане, ОАЭ, Беларуси, Китае, Вьетнаме, Гамбия, Марокко, Мексике, Испании, Бразилии, где будут выбраны лучшие деятели уличной культуры и спорта, которые поедут представлять свою страну на гранд-финал в Россию. Каждый из национальных этапов будет сопровождаться подписанием официальных соглашений для системной работы в сфере гуманитарного, спортивного и культурного сотрудничества между государствами и НКО.

Итоговым мероприятием премии «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей» станет гранд-финал, который пройдет в августе в Ставрополе. Участники будут состязаться не только за признание сообщества и экспертов, возможность найти наставника или пройти обучение и развить свои профессиональные навыки, но и за возможность вдохновить других, заключить контракты с брендами и компаниями, разделить солидный призовой фонд и получить персональное сопровождение.

Международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется для выстраивания глобального сотрудничества в продвижении индустрии уличной культуры и спорта, продюсирования талантливых победителей и налаживания международной коммуникации. Подробную информацию о старте восьмого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте: https://kardoaward.com

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