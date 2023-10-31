Я нашел ошибку
Главные новости:
Его цель – определить самых эффективных председателей советов многоквартирных домов, которые получат призы от энергетиков.
«ЭнергосбыТ Плюс»:  завершен прием заявок на конкурс «Старший по дому – надежный партнер»
Награждение приурочено ко Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Лучших сотрудников предприятий-перевозчиков наградили в Самаре
В прошедшем уроке цифры приняло участие более 124 000 учащихся 4-7 классов из 575 общеобразовательных организаций Самарской области.
«Урок цифры»: самарские школьники узнали секреты общения в мессенджерах
В Сызрани работает один из старейших следственных изоляторов во ФСИН России.
31 октября – День следственных изоляторов и тюрем
Ребятам рассказали о важности работы пожарного и спасателя в деле спасения жизней людей, и о том, где можно обучиться этим мужественным профессиям.
Старшеклассникам села Борское рассказали, как стать курсантом МЧС России
«Лада-Гранта» и «Лада-Нива» помогают медработникам оперативно оказывать помощь пациентам на дому и транспортировать в подразделения, доставлять лекарства жителям и биоматериал в лаборатории.
Медработники в Жигулевске выезжают к пациентам на новых автомобилях
В новых условиях будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и получать необходимую помощь жители посёлка Ильичевский.
В Алексеевском районе завершается возведение ФАПа
Самарская область — один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт.
Социальный контракт: поддержка государства помогает многодетной маме из Самары реализовать мечту
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.24
0.02
EUR 98.62
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Старшеклассникам села Борское рассказали, как стать курсантом МЧС России

31 октября 2023 16:57
108
Ребятам рассказали о важности работы пожарного и спасателя в деле спасения жизней людей, и о том, где можно обучиться этим мужественным профессиям.

Перед учащимися 10 - 11 классов школы №1 села Борское выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский Сергей Ситников.

В ходе беседы Сергей Михайлович рассказал ребятам о важности работы пожарного и спасателя в деле спасения жизней людей, и о том, где можно обучиться этим мужественным профессиям.

Будущие выпускники узнали о порядке приема в учебные заведения системы МЧС России, о требованиях для поступления и условиях несения службы.

Сергей Ситников подробно ответил на все вопросы школьников, касающиеся физической подготовки, вступительных испытаний по предметам, условий проживания, а также дальнейшего распределения после окончания учебы.

Кроме этого, представитель регионального управления МЧС России отметил необходимость соблюдения правил безопасности, которые помогут предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, а также напомнил старшеклассникам номера экстренных служб.

Встреча стала познавательной и полезной для учеников: ребята узнали о том, какими качествами должен обладать сотрудник МЧС России, и в каких вузах можно получить эту нужную профессию.

В заключение встречи Сергей Ситников отметил важность правильного выбора профессионального пути каждого молодого человека. Ведь часто именно от этого выбора зависит, насколько вы будете успешны, сможете ли реализовать свои возможности и мечты, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   .freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
31 октября 2023  13:34
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
223
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
31 октября 2023  13:17
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
408
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
31 октября 2023  12:19
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
211
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.
30 октября 2023  19:37
До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников
433
В Самаре идут общественные обсуждения проекта бюджета Самарской области.
30 октября 2023  15:07
Дмитрий Азаров назвал приоритеты бюджета Самарской области на ближайшие три года
918
Весь список