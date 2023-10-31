Старшеклассникам села Борское рассказали, как стать курсантом МЧС России

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Перед учащимися 10 - 11 классов школы №1 села Борское выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский Сергей Ситников.

В ходе беседы Сергей Михайлович рассказал ребятам о важности работы пожарного и спасателя в деле спасения жизней людей, и о том, где можно обучиться этим мужественным профессиям.

Будущие выпускники узнали о порядке приема в учебные заведения системы МЧС России, о требованиях для поступления и условиях несения службы.

Сергей Ситников подробно ответил на все вопросы школьников, касающиеся физической подготовки, вступительных испытаний по предметам, условий проживания, а также дальнейшего распределения после окончания учебы.

Кроме этого, представитель регионального управления МЧС России отметил необходимость соблюдения правил безопасности, которые помогут предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, а также напомнил старшеклассникам номера экстренных служб.

Встреча стала познавательной и полезной для учеников: ребята узнали о том, какими качествами должен обладать сотрудник МЧС России, и в каких вузах можно получить эту нужную профессию.

В заключение встречи Сергей Ситников отметил важность правильного выбора профессионального пути каждого молодого человека. Ведь часто именно от этого выбора зависит, насколько вы будете успешны, сможете ли реализовать свои возможности и мечты, сообщает пресс-служба облМЧС.

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