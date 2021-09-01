Стали известны победители 2 этапа акции «Самара, я привит!»   

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1 сентября, прошел розыгрыш призов среди вакцинированных горожан, принявших участие во 2 этапе акции «Самара, я привит!». Свыше 15 тысяч самарцев изъявили желание побороться за ценные подарки.



Среди участников разыграли 9 главных призов - телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в развлекательные учреждения Самары, а также подарки от Сбера. Всего победители получат 258 призов.



Второй этап акции проводился с 26 июля по 31 августа при информационной поддержке Администрации города. Принять участие могли самарцы старше 18 лет, привившиеся в период проведения акции однокомпонентной или вторым компонентом вакцины от COVID-19 и зарегистрированные на сайте самара-я-привит.рф.



Для получения приза участнику потребуется подтвердить данные, указанные в заявке, а также предоставить сертификат о проведении профилактической прививки. Информация о победителях будет опубликована на сайте.