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Стали известны победители 2 этапа акции «Самара, я привит!»   

1 сентября 2021 18:53
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Среди участников разыграли 9 главных призов - телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в развлекательные учреждения Самары, а также подарки от Сбера.

1 сентября, прошел розыгрыш призов среди вакцинированных горожан, принявших участие во 2 этапе акции «Самара, я привит!». Свыше 15 тысяч самарцев изъявили желание побороться за ценные подарки. 
 
Среди участников разыграли 9 главных призов - телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в развлекательные учреждения Самары, а также подарки от Сбера. Всего победители получат 258 призов. 
 
Второй этап акции проводился с 26 июля по 31 августа при информационной поддержке Администрации города. Принять участие могли самарцы старше 18 лет, привившиеся в период проведения акции однокомпонентной или вторым компонентом вакцины от COVID-19 и зарегистрированные на сайте самара-я-привит.рф
 
Для получения приза участнику потребуется подтвердить данные, указанные в заявке, а также предоставить сертификат о проведении профилактической прививки. Информация о победителях будет опубликована на сайте.

Теги: «Самара, я привит!» победители

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