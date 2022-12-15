Стала известна стоимость елок в Самарской области

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В Самарской области начали работать елочные базары. Одними из первых зеленых красавиц привезли в Новокуйбышевск. Горожанам предлагают приобрести как целое дерево - ель или сосну, а также отдельно еловые ветки для составления тематических букетов или как более компактную альтернативу, если хочется, чтобы аромат хвои распространился по всей квартире.

Традиционно елки привезли в большегрузе и они помялись в дороге, поэтому понадобится время, чтобы в тепле зеленая красавица расправила каждую веточку.

Сообщается, что сосны прибыли в Самарскую область из питомника Башкирии. Их можно приобрести за 150-350, 500 рублей в зависимости от размера. Есть деревья покрупнее, которые подойдут для школьных праздников, утренников в детском саду и будут красиво смотреться в доме с высокими потолками. Такие обойдутся покупателю в 1000-2000 рублей.

Средней высоты елочка будет стоить покупателю 1000 рублей. Еловые лапы из Перми можно купить за 250 рублей, пишет ГТРК Самара.

Такой способ приобретения гораздо выгодней для самарцев, чем поход в лес с топором. "Черным лесорубам" за незаконную вырубку грозит штраф до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до 7 лет. Кроме того, нужно будет возместить ущерб, нанесенный природе региона. Сосна обойдется в 6712 рублей, ель - в 6022 рубля.