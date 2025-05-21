Спрос на специалистов с навыками ИИ вырос более чем в 4 раза

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Эксперты Авито Работы проанализировали динамику числа вакансий с пометкой “навык использования нейросетей” по итогам 2024 года. Развитие технологий искусственного интеллекта в России способствует росту спроса на специалистов, обладающих соответствующими компетенциями. Несмотря на то, что доля таких объявлений незначительна по сравнению с общим числом вакансий, их число выросло более чем в 4 раза (+314%) по сравнению с 2023 годом.

Согласно данным Авито Работы, чаще всего навык работы с ИИ стал требоваться среди контент-менеджеров. Количество вакансий увеличилось на 80% по сравнению с 2023 годом. Среднее зарплатное предложение для специалистов этой профессии составило 46 810 руб/мес. На втором месте по востребованности – разработчики. Количество вакансий увеличилось на 76%, среднее зарплатное предложение по итогам 2024 года достигло 51 787 руб/мес. На третьем месте – копирайтеры: динамика вакансий составила +13% год к году, среднее зарплатное предложение – 49 224 руб/мес.

Профессии с требованием владения

инструментами искусственного интеллекта

Профессия Динамика вакансий, %, 2024 г/2023 г. Среднее зарплатное предложение при фиксированном графике, руб/мес.

2024 г./2023 г. Контент-менеджер +80% 46 810 Разработчик +76% 51 787 Копирайтер +13% 49 224

На первом месте среди регионов по востребованности специалистов со знанием инструментов ИИ – Санкт-Петербург. Количество вакансий с требованием соответствующих навыков по итогам 2024 года увеличилось на 66%. Город продолжает развивать цифровую инфраструктуру, внедряя ИИ в транспорт, ЖКХ и городские сервисы. На фоне этого растет и потребность в квалифицированных кадрах. Чаще всего в северной столице навыки работы с нейросетями требуются в профессиях маркетолога, помощника руководителя и контент-менеджера в сравнении с 2023 годом.

Москва — традиционный центр технологических инициатив — расположилась на втором месте рейтинга (+57%). Здесь активно растет число стартапов и проектов, ориентированных на внедрение ИИ в бизнес и государственные процессы. Спрос на специалистов с соответствующими навыками к концу 2024 года особенно заметен в профессиях SMM-специалиста, копирайтера, а также разработчика.

Красноярский край – на третьем месте. Количество открытых вакансий увеличилось на 50%. В пятерке регионов-лидеров также Краснодарский край (+33,3%) и Свердловская область (+7%). Интерес к ИИ здесь связан с цифровизацией промышленности, образования и сектора услуг.