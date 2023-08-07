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«Авито Недвижимость»: спрос на краткосрочную аренду загородных объектов в Самарской области за год вырос на 58%

Дешевле всего снять загородное жилье на короткий срок можно в Крыму, Воронежской и Ростовской областях, Алтайском и Ставропольском краях. Средняя цена в этих регионах составляет три тысячи рублей в сутки.

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги июля 2023 года на рынке краткосрочной аренды загородной недвижимости. За месяц спрос на такие объекты на платформе вырос на 80%, предложение — на 8%, а средняя цена за сутки осталась на уровне 5 тысяч рублей, как и месяц назад. Подробная информация по динамике показателей по разным типам загородных объектов представлена в таблице 1.

По сравнению с июлем прошлого года объем доступных на платформе лотов увеличился на 25%, а спрос на краткосрочную аренду загородных объектов — на 47%. Сильнее всего цены выросли на аренду дач (+17%, с 3 до 3,5 тысяч рублей в сутки) и домов (+14%, с 3,5 до 4 тысяч рублей), чуть меньше — на коттеджи (+7%, с 7,5 до 8 тысяч рублей). Снять таунхаус в июле 2023 года стоит столько же, сколько и год назад — 4 тысячи рублей за ночь.

Спрос на посуточную аренду загородных объектов за месяц вырос в 32 из 33 регионов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Самая заметная динамика в Алтайском крае (+192%), Дагестане (+163%), Иркутской (+160%) и Челябинской областях (118%). На рост интереса к объектам повлияла прежде всего сезонность. Например, за год спрос на объекты Алтайского края вырос на 24%, а Дагестана — на 32%. Подробнее в таблице 2.

«У такого большого роста спроса на краткосрочную аренду загородных объектов есть три основные причины. Первая — сезонность. Согласно нашим исследованиям, пик сезона отпусков в России приходится на июль и август. Вторая причина — увеличение количества доступных для бронирования объектов на платформе. За год их стало больше на 25%. Третья — рост внутреннего туризма в стране из-за осложнившейся логистики поездок за рубеж и роста курсов валют», — комментирует руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин.

Предложение загородных объектов для посуточной аренды на «Авито Недвижимости» за месяц выросло в 25 из 33 регионов. Больше всего новых лотов по сравнению с июнем 2023 года прибавилось в Крыму (+21%), Иркутской (+17%), Воронежской (+16%) и Ростовской областях (+11%), Алтайском крае (+11%), Волгоградской области и Краснодарском крае (+10% в обеих). Сильнее всего сократилось предложение за месяц в Ленинградской (-5%) и Кировской областях (-2%), но это локальные колебания. В годовом выражении предложение выросло во всех регионах, кроме Крыма. Подробнее в таблице 2.

Цены на посуточную аренду загородных объектов за месяц не изменились в 22 из 33 регионов, в шести — выросли, в пяти – снизились. Доступнее съем такого жилья стал в Иркутской (-20%), Омской и Брянской областях (-7% в обеих), Смоленской и Волгоградской областях (-4% в обеих). Подорожала по сравнению с июнем 2023 года аренда в Краснодарском крае (+17%), Челябинской (+11%) и Московской областях (+10%), Новосибирской, Ярославской (+9% в обеих) и Ульяновской областях (+6%). Подробнее в таблице 2.

Дешевле всего снять загородного жилье на ночь в июле 2023 года можно в Крыму, Воронежской и Ростовской областях, Алтайском и Ставропольском краях. В каждом из этих регионов средняя цена посуточной аренды объекта составляет 3 тысячи рублей. Дороже всего такая услуга обойдется в Новосибирской (12 тыс. рублей за ночь) и Московской областях (8,8 тыс. рублей), а также в Красноярском крае (8 тыс. рублей). Подробнее на графике и в таблице 2.