Список противопоказаний от вакцинации обновили: что нужно знать жителям Самарской области

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Минздрав РФ обновил перечень противопоказаний по вакцинации от коронавируса. Общими для всех вакцин противопоказаниями стали острые аллергические реакции и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки — при них медотвод действует бессрочно. Остальные противопоказания затрагивают лишь часть вакцин, либо носят временный характер.

Жителям региона нужно внимательно и ответственно отнестись к выбору вакцины, так как каждая имеет собственные противопоказания. Напомним, жителям Самарской области на сегодняшний день доступны 4 вакцины: «КовиВак», «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона». Уточнить наличие конкретного препарата можно на карте вакцинации.

Часть противопоказаний, обозначенных Минздравом, полностью исключают прививку это – аллергия и тяжелые осложнения после вакцинации, такие как анафилактический шок, судороги, температура тела выше 40 градусов, отек в месте инъекции, гиперчувствительность к компонентам препарата. Тем не менее, большинству жителей, которые не имеют противопоказаний, вакцинацию следует проходить обязательно, - утверждает руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова.

«В настоящее время считается, что любой организм, который имеет иммунитет, уже защищен. А как мы можем получить иммунитет? Либо мы уже переболели, либо получили вакцину. Вакцинация намного лучше перенесенной болезни, потому что она позволяет нам безболезненно и довольно быстро сформировать иммунитет, чтобы мы оказались защищены в случае встречи нашего организма с инфекцией. К сожалению, могут заболевать и привитые люди, но они будут переносить заболевание в более легком варианте, без тяжелых осложнений. Это именно то, для чего проводится вакцинация».

Ряд противопоказаний носят временный характер, это – острые инфекционные и неинфекционные, респираторные вирусные заболевания, а также обострение хронических болезней.

«Все противопоказания делятся на три категории: бессрочные, установленные на определенный срок и применение определенных видов вакцин у определенных категорий граждан. Противопоказания устанавливаются вашим врачом в зависимости от анамнеза и вашего состояния на сегодняшний день», - объясняет Максим Замулин, главный врач ТГКБ 1.

Следует учесть, что не все вакцины подходят для пожилых, не все – для беременных и кормящих матерей, при онкозаболеваниях также выбор вакцины должен быть очень взвешенным.

При злокачественных образованиях Минздрав не рекомендует делать прививку: «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

Беременным и кормящим не рекомендуется вакцинация: «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком».

Пожилым людям старше 60 лет следует отказаться от прививок «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

Кроме того, Минздрав не рекомендует прививаться детям, подросткам и молодым людям до 18 лет. Исключением является вакцинация «Спутником М», которая разрешена детям с 12 и до 18 лет.

Медики по-прежнему уверены, что единственный способ справиться с пандемией и защитить здоровье – вакцинироваться. Главное, выбрать ту прививку, которая подходит лично вам.

«Самым эффективным способом профилактики вирусной инфекции была и остается вакцинация. С целью подготовки иммунной системы ко встрече с вирусом. Согласно последним данным совместных исследований ученых Италии и России Спутник V формирует гораздо более эффективный иммунитет по сравнению с другими вакцинами, применяемыми в мире», – подчеркнул к.м.н., врач-хирург больницы №4 г. Тольятти Сергей Тетюшкин.

Соблюдение данных Минздравом рекомендаций поможет избежать редких побочных эффектов.

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