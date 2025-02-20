Спикеры самарского Росреестра выступили на форуме в Тольятти

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На площадке форума выступили специалисты в сфере недвижимости. Участники и гости смогли узнать много нового, они поднимали актуальные проблемы, получали экспертные ответы на свои вопросы.

Важную тему затронули сотрудники самарского Росреестра, которые выступили спикерами форума. Главный специалист-эксперт Центрального отдела Управления Росреестра по Самарской области Елена Шкирдова рассказала о цифровизации услуг Росреестра: «По итогам 2024 года более 50% всех категорий заявителей пользуются нашими электронными услугами. Особенно актуально этот вопрос звучит в части предстоящих изменений в законодательстве, согласно которым юридические лица должны будут подавать заявления и документы на учетно-регистрационные действия исключительно в электронном виде. Таким образом, переход на электронный документооборот очень важен не только для профессиональных сообществ как риэлторы, но и для всех граждан».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области