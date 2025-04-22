Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области

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Специалисты регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Самарской области запустили телеграм-бот «Светофоры Самарской области», через который принимаются обращения о некорректной работе светофоров.

Ссылка на бот - https://t.me/trafficlightsSO_bot .

Бот позволяет пользователю выбрать адрес светофора и указать тип неисправности, а также прикрепить фото или видео. «Заявки поступают операторам центра, которые в удаленном режиме осуществляют подтверждение дефектов и направляют задачу эксплуатирующей организации. После устранения неисправности бот уведомляет об этом заявителя. Внедрение новой формы для обращений граждан позволит повысить скорость реагирования на возникающие инциденты, а также сократить время устранения неисправностей светофорных объектов», - говорит директор ГКУ СО «Управление дорог» Сергей Мещеряков.

В настоящее время к боту подключены светофорные объекты, включенные в Интеллектуальную транспортную систему (ИТС) Самарской области, расположенные на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. В Самаре это дороги Московское шоссе, Ново-Садовая, Демократическая, Волжское и Красноглинское шоссе, а также мостовой переход «Фрунзенский». Также можно оставить обращения о работе светофоров, расположенных в поселках Береза, Волжский, Придорожный, селах Курумоч и Ягодное, городе Отрадном.

Создание ИТС начато при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и продолжается по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Системой не только производится удаленный мониторинг состояния оборудования, но также осуществляется координированное и адаптивное управление светофорными объектами, позволяющее повышать эффективность и безопасность организации дорожного движения.