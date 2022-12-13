Специалисты Чапаевского центра общественного здоровья провели для сотрудников обучающие тренинги

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Специалисты Чапаевского территориального отдела Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели для сотрудников Центра социального обслуживания населения Юго-Западного округа обучающие тренинги по темам «Цифры моего давления», «Техника оздоровительной ходьбы».



В рамках сотрудничества с областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики на базе Центра социального обслуживания населения Юго-Западного округа реализуется программа укрепления общественного здоровья «Здоровье на рабочем месте». В рамках программы, действующей с января 2022 года, специалисты Чапаевского центра здоровья проводят серию обучающих тренингов и практических занятий для социальных работников.



Занятия проходят в малых группах до 15 человек. К проведению мероприятий привлекаются медики, специалисты общественного здоровья, психологи. Они обучают слушателей практическим навыкам ЗОЖ (измерение артериального давления, первая помощь при инсульте, расчет индекса массы тела, калорий, различные оздоровительные техники).



«Цель программы — повышение интереса к своему здоровью и мотивации к активному образу жизни», — отметила начальник Чапаевского центра медицинской профилактики Ольга Лукашевич.



Программа разделена на несколько блоков. Медицинский блок включает в себя скрининговое обследование (показатели глюкозы и холестерина, ИМТ, кардиограмму, которые являются ключевыми в оценке здоровья).



Блок «Правильное питание» носит практический характер для применения знаний в повседневной жизни. Основной акцент сделан на питании при избыточном весе, при различных заболеваниях.



Блок «Двигательная активность» включает в себя мероприятия, направленные на повышение физической активности. Среди практических занятий можно отметить темы «Техника оздоровительной ходьбы», «Суставная гимнастика», «Подсчет шагов в мобильных приложениях», «Производственная гимнастика».



Психологи и медики дают также индивидуальные консультации по отказу от вредных привычек.



Блок «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» носит практический характер. Специалисты обучают сотрудников правильно измерять артериальное давление, оказывать помощь при различных жизнеугрожающих состояниях.



«Полученные на занятиях знания полезны и в повседневной жизни. Например, я узнала, что неправильно хожу и сижу, и от этого я часто ощущаю усталость уже ближе к обеду. Сейчас стараюсь выполнять все рекомендации, слежу за осанкой, выполняю гимнастику, и ощущения усталости почти прошли. Но данные знания мы смогли применить не только в своей жизни, но и обучали этим навыкам своих подопечных, людей старшего возраста в рамках пилотного проекта «Типовая модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе», — рассказала специалист по социальной работе Тамара Максименко.



За год было проведено более 20 мероприятий для социальных работников.



«Двигательная активность является одним из главных методов профилактики хронических неинфекционных заболеваний, и поэтому регулярные физические нагрузки необходимы для каждого из нас, — отметила Ольга Владимировна. — Неудивительно, что особый интерес у участников вызвали занятия, направленные на повышение физической активности, практическом обучении суставной и производственной гимнастике. Сейчас специалисты учреждения самостоятельно выполняют производственную гимнастику на рабочих местах каждые два часа».

Фото: минздрав СО