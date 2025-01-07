Специалистами ежедневно проводится обследование становления льда на Волге для начала перевозок судами на воздушных подушках

165

Специалистами Самарского речного пассажирского предприятия ежедневно проводится обследование становления льда на реке Волге для начала пассажирских перевозок по маршруту Самара – Рождествено судами на воздушных подушках.

В настоящее время из-за плюсовых температур устойчивый ледовый покров не сформирован – наблюдаются промоины и тонкий лед. Начать перевозку пассажиров в таких условиях небезопасно для жизни.

Предостерегаем вас от пеших прогулок по реке и просим воздержаться от речных переправ, которые предлагают частные извозчики.

Для жителей села Рождествено на весь зимний период дорожниками организован автозимник, по которому возможно передвигаться автомобильным транспортом.

Просим отнестись с пониманием к ситуации с отсутствием речного пассажирского сообщения. Рисковать жизнями людей в сложившейся ледовой обстановке перевозчики не имеют права.

Переправа через Волгу начнется при наступлении стабильных отрицательных температур, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: пресс-служба минтранса СО