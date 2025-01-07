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Специалистами ежедневно проводится обследование становления льда на Волге для начала перевозок судами на воздушных подушках

7 января 2025 20:10
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В настоящее время из-за плюсовых температур устойчивый ледовый покров не сформирован – наблюдаются промоины и тонкий лед.

Специалистами Самарского речного пассажирского предприятия ежедневно проводится обследование становления льда на реке Волге для начала пассажирских перевозок по маршруту Самара – Рождествено судами на воздушных подушках.

В настоящее время из-за плюсовых температур устойчивый ледовый покров не сформирован – наблюдаются промоины и тонкий лед. Начать перевозку пассажиров в таких условиях небезопасно для жизни.

Предостерегаем вас от пеших прогулок по реке и просим воздержаться от речных переправ, которые предлагают частные извозчики.

Для жителей села Рождествено на весь зимний период дорожниками организован автозимник, по которому возможно передвигаться автомобильным транспортом.

Просим отнестись с пониманием к ситуации с отсутствием речного пассажирского сообщения. Рисковать жизнями людей в сложившейся ледовой обстановке перевозчики не имеют права.

Переправа через Волгу начнется при наступлении стабильных отрицательных температур, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото:  пресс-служба минтранса СО

Теги: Самара

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