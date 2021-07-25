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Создать триколор своими руками предложили жителям Самарской области

25 июля 2021 11:32
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Создать триколор своими руками предложили жителям Самарской области

Стать авторами грандиозной онлайн-мозаики из российских флагов могут жители Самарской области. Онлайн-флешмоб «Цвета российского флага» запустил московский Музей Победы. Акция приурочена ко Дню российского флага, который отмечается 22 августа. В этот день на сайте Музея Победы появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны. 

Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики смогут все желающие. Для этого необходимо до 19 августа загрузить фотографию российского флага на сайт музея.

Организаторы призывают проявить творческий подход и сделать символический триколор своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить или даже испечь торт. Составить красочную композицию можно из цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги, страз, пряжи - простор для фантазии не ограничен! 

22 августа многочисленные фотографии превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора. Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы. 

Подробнее об акции «Цвета российского флага» читайте на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/tsifrovoy-fleshmob-tsveta-rossiyskogo-flaga/.

Теги: День российского флага Музей Победы триколор

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