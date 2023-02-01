Союз женщин Промышленного района Самары отправил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание уделили участкам, ведущим к социально значимым объектам и сельским поселениям.
В регионе подведели итоги реализации дорожного нацпроекта
По ночам в уборке задействуют порядка 190 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Днем в расчистке всех городских территорий участвуют более 3 360 уборщиков.
В Самаре на контроле расчистка и сохранность дорог, отремонтированных на средства нацпроекта
С его помощью клиенты могут передавать показания приборов учета, отслеживать и оплачивать начисления.
Число пользователей личного кабинета «ЭнергосбыТ Плюс» увеличилось в 1,5 раза
Для ребят, заинтересованных в открытии своего дела, и молодых предпринимателей Самарской области будут проходить очные мероприятия проектов программы.
Самарская область стала пилотным регионом Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства
Вход свободный.
Самарский областной художественный музей представит выставку художника Владимира Щербина
Они в больнице.
При сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии пострадали восемь россиян
Ряд сотрудников ОСН был поощрен за высокие показатели в служебной деятельности.
Врио начальника УФСИН СО подвел итоги деятельности отдела специального назначения за 2022 год
На ролике видно, что на снегу лежит подросток, которого якобы избил сверстник.
Сотрудники полиции в Тольятти проверяют информацию, размещенную в социальной сети
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0.93
EUR 76.3
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Самарский зоопарк приглашает 2 февраля на "День российского сурка"
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Союз женщин Промышленного района Самары отправил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим

1 февраля 2023 15:51
109
В заготовленных коробках медикаменты, сладости, консервы, берцы, термобелье, утепленные сапоги. 

Общественные объединения, организации и просто неравнодушные горожане Самары участвуют в пошиве, изготовлении теплых вещей и предметов быта, а также отправке посылок военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи в рамках СВО.

В областном центре насчитывается более 100 таких объединений. 
 
Так, Союз женщин Промышленного района сегодня направил очередную партию гуманитарного груза на линию фронта. В заготовленных коробках медикаменты, сладости, консервы, берцы, термобелье, утепленные сапоги. 
 
Администрация Промышленного района поддерживает объединения горожан с желанием помочь военнослужащим, оказывая содействие в поиске помещений, закупке необходимого оборудования. Помимо этого, районная администрация находится на связи с родными и близкими мобилизованных, в ежедневном режиме помогая решать бытовые и социальные вопросы, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
257
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1 февраля 2023  07:59
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1159
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
31 января 2023  11:58
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
423
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
586
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы
30 января 2023  11:34
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"
539
Весь список