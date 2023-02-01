Союз женщин Промышленного района Самары отправил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим

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Общественные объединения, организации и просто неравнодушные горожане Самары участвуют в пошиве, изготовлении теплых вещей и предметов быта, а также отправке посылок военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи в рамках СВО.

В областном центре насчитывается более 100 таких объединений.



Так, Союз женщин Промышленного района сегодня направил очередную партию гуманитарного груза на линию фронта. В заготовленных коробках медикаменты, сладости, консервы, берцы, термобелье, утепленные сапоги.



Администрация Промышленного района поддерживает объединения горожан с желанием помочь военнослужащим, оказывая содействие в поиске помещений, закупке необходимого оборудования. Помимо этого, районная администрация находится на связи с родными и близкими мобилизованных, в ежедневном режиме помогая решать бытовые и социальные вопросы, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары