СОУНБ приглашает к участию в международной акции «Диктант Победы»

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26 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) приглашает жителей Самары принять участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Написать диктант смогут все желающие без каких-либо возрастных ограничений, а юные участники, набравшие максимальное количество баллов, получат льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Ведущим мероприятия в областной библиотеке станет актёр и художественный руководитель самарского театра «Город» Борис Трейбич.

«Диктант Победы» будет состоять из 25 вопросов, посвященных различным событиям Великой Отечественной войны и их отражению в произведениях культуры. Проверить свои знания по истории можно будет как в очном формате на одной из площадок (в том числе в СОУНБ), так и в режиме онлайн. После завершения диктанта каждый участник получит именной сертификат.

Вниманию тех, кто примет участие в акции в областной библиотеке, предстанут книжная выставка «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века» в пространстве открытого чтения, экспозиция сетевого проекта «Сила в правде», часть материалов которой отведена периоду Второй мировой войны, а также электронная презентация «Победный май», содержащая фотографии, документы и семейные истории, собранные читателями библиотеки.

Регистрация участников мероприятия в областной библиотеке начнётся в 11:00. Непосредственно приступить к диктанту можно будет в 13:00. На выполнение заданий отводится 45 минут.

Все победители «Диктанта Победы» получат возможность попасть на Парад Победы на Красной площади в 2025 году. Победителей из числа абитуриентов, правильно ответивших на все 25 вопросов в очной форме, также ждут дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Напомним, что «Диктант Победы» проходит в России и других странах мира с 2019 года, а Самарская областная библиотека традиционно выступает в качестве одной из площадок проведения акции в Самаре. Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте проекта: диктантпобеды.рф. В свою очередь, на сайте СОУНБ в разделах «Виртуальный читальный зал» и «Электронная библиотека» можно найти множество материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны, которые помогут подготовиться к диктанту.

26 апреля в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Фото: пресс-служба СОУНБ