СОУНБ приглашает на встречу с вольным путешественником Антоном Кротовым

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23 ноября в 18:00 в художественной галерее «Новое пространство» пройдет творческая встреча с Антоном Кротовым, который расскажет гостям о своих недавних приключениях в неспокойном Афганистане – удивительной стране, претерпевающей масштабные общественные преобразования.

Антон Викторович Кротов – человек, посетивший 139 стран и написавший об этом 65 книг. Три раза был он в Афганистане – в 2002, 2005 и 2023 годах. Что же изменилось в этом краю за 20 лет? Какие противоречия продолжают раздирать страну, где уже почти полвека не прекращаются вооруженные столкновения? Как в таких условиях вообще можно путешествовать и остаться живым и невредимым? Насколько гостеприимны афганцы? На эти и другие вопросы найдем ответы вместе с нашим уважаемым спикером – давним другом областной библиотеки, сообщает пресс-служба СОУНБ.

23 ноября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, д. 14а, галерея «Новое пространство», 1 этаж.

Вход свободный! 6+