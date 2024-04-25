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СОУНБ приглашает на литературный бал в преддверии Дня Победы

25 апреля 2024 14:15
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Вход на бал свободный, но от участников требуется строгое соблюдение дресс-кода: стиль 1940-х годов. Военная форма – приветствуется!

4 мая (суббота) в 16:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) состоится литературный бал «Великая поступь Победы» в преддверии 79-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. К участию приглашаются как искушенные любители танцев, так и те, кто только начинает открывать для себя новые формы самовыражения. Обязательное условие для посещения мероприятия – соблюдение стиля в одежде, принятого в 1940-е годы.

События минувших лет всё дальше уходят от нас в глубь истории: время не щадит тех, кто успел застать их вживую. Однако историческая память о военном лихолетье, о героях, боровшихся за свободу Отечества, о жертвах, принесённых во имя Победы, всегда будет жить в умах и сердцах нынешних поколений русского народа и других коренных народов России.

Отдать дань памяти героям войны и труженикам тыла, а также послушать оцифрованные записи их живых голосов, и, конечно же, потанцевать, можно будет в одном из просторных залов Самарской областной универсальной научной библиотеки. Предстоящий литературный бал будет стилизован под торжественные мероприятия 1940-х годов, предвоенные и послевоенные балы с присущей им скромностью и простотой. Дресс-код, элементы военной формы, этикет, манеры, музыка – всё это будет призвано напомнить о редких моментах досуга в жизни людей, прошедших через войну и поднявших затем страну из руин.

Ведущими бала выступят победители Межрегионального открытого поэтического микрофона «Голоса фронта» Карина Ягудина и Макар Добров. Задавать тон на паркете будут участники клуба историко-бытового танца «Свита» вместе с его руководительницей Еленой Садофьевой, они научат всех желающих танцевать так, как это делали восемь десятилетий назад.

Обращаем внимание! На предстоящее мероприятие распространяются особые условия для посещения. Вход на бал свободный, но от участников требуется строгое соблюдение дресс-кода: стиль 1940-х годов. Военная форма – приветствуется!

4 мая в 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж). Справки по телефону: 8-846-335-68-73.

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Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

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