Социальные проекты из Самарской области вошли в ТОП-200 инициатив форума «Сильные идеи для нового времени»

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Три социальных проекта из Самарской области вошли в ТОП-200 перспективных инициатив форума «Сильные идеи для нового времени» в рамках направления «Национальная социальная инициатива» (НСИ).



НСИ – это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, направленных на удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях. Идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 июля 2020 года. По его итогам Президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.



Форум проводится Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Всего на конкурс было подано более 19 тысяч инициатив по семи тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».



По активности Самарская область в числе лидеров: жители региона подали 1351 идею. Количество всех проектов от нашего региона по тематическим направлениям распределилось следующим образом: «Национальная социальная инициатива» - 668, «Национальная технологическая инициатива» - 63, «Национальная экологическая инициатива» - 145, «Национальная кадровая инициатива» - 136, «Предпринимательство» - 85, «Развитие регионов» - 177, «Открытый разговор» - 77. В целом в топ-200 вошли 5 проектов от Самарской области, из них три - по треку «Национальная социальная инициатива».



«Сама идея форума – консолидация, объединение усилий всех талантливых, неравнодушных людей – без всяких сомнений, перспективна. И стремление Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс, которые выступают организаторами форума, реализовать, воплотить в жизнь идеи, которые предлагают жители регионов нашей страны, имеет колоссальный потенциал. В этом залог опережающего развития регионов и России в целом на долгие годы вперед. А для участников форума это прекрасный шанс проявить себя», — отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Проект «Создание уникального пространства ТРИЗ-педагогики «ЛЮБОЗНАЙКИ» является универсальной системой образования и воспитания ребенка в возрасте от года до 7 лет и ориентирован на детей нового поколения. В программе инициативы заложены способы развития основных качеств творческой личности: сильного мышления, воображения и фантазии, памяти, наблюдательности и внимания, смекалку и волевые качества, грамотную речь. Задача проекта – научить ребенка мыслить самостоятельно, нестандартно, оптимистично и учиться с удовольствием, а современный технологический подход позволяет развить эти навыки намного быстрее.

Проект «Швейно-ремонтная мастерская «Журавль» – пространство для обучения женщин с тяжелой жизненной ситуацией в возрасте до 54 лет профессиональным навыкам швейно-ремонтного мастерства, основам самопрезентации и самопродвижения в интернете для поиска работы и дальнейшего трудоустройства. Инициатива позволяет получить социальный эффект, повысить качество жизни женщин с тяжелой жизненной ситуацией.

Проект «Школа памяти и долголетия» направлен на профилактику когнитивных нарушений среди пожилых людей от 65 лет и старше, находящихся на социальном обслуживании на дому. В рамках инициативы социальные работники помогают людям старшего поколения выполнять упражнения, направленные на профилактику возрастных когнитивных нарушений, сохранить ясность ума, улучшить состояние здоровья, а также обучают самостоятельно выполнять все занятия и проводить самопроверку состояния здоровья.



«Подобные проекты, которые попадают к нам со всей страны, позволяют взглянуть на текущие процессы в социальной сфере с другой стороны, со стороны обычного гражданина. Благодаря этим идеям и инициативам мы получаем возможность улучшать качество предоставления социальных услуг в различных ведомствах по всей России, масштабировать объемы оказываемой нуждающемуся населению помощи и облегчать процесс ее получения. АСИ старается оказывать максимальную поддержку и помогать в дальнейшей реализации подобных инициатив», – отметил директор дивизиона «Качество жизни» АСИ Александр Пироженко.



Отбор наиболее перспективных идей производился рабочими группами экспертного совета форума. В их составе – представители госкомпаний, бизнеса, научных, образовательных, культурных, общественных и технологических организаций. Председатель экспертного совета – Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ.

Уже сейчас члены экспертного совета формируют ТОП-100 идей. Во время проведения пленарного форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве руководству страны будут презентованы 10 лучших инициатив. Итоговый список будет также направлен Правительству РФ и в регионы.

Фото из открытых источников