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Социальная догазификация в СНТ: Росреестр разработал методическое пособие для садоводов

10 июля 2024 14:31
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В случае, если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без проведения торгов в собственность бесплатно.

Росреестр разработал методические рекомендации в целях реализации поручения Президента РФ по бесплатной догазификации СНТ.  Материалы в простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой участия программе социальной догазификации. Уже сейчас ознакомиться с методичкой можно здесь (https://rosreestr.gov.ru/open-service/obzor-zakonov-o-nedvizhimosti/shagi-dlya-dogazifikatsii-zhilykh-domov-v-snt/).

В феврале 2024 года в послании Федеральному Собранию Глава государства заявил о необходимости включения садовых товариществ в границах населенных пунктов в программу социальной газификации. Речь идет о том, чтобы бесплатно провести газ до границ садовых земельных участков, на которых расположены жилые дома в населенных пунктах.

В кратком методическом пособии прописаны условия, которые необходимы для участия в программе:

СНТ должно находиться в границах населенного пункта.

Населённый пункт должен быть газифицирован, или программа газификации предусматривает строительство газовых сетей до границ СНТ в текущем году. Планы-графики догазификации СНТ утверждаются органами власти субъектов.

Воспользоваться программой догазификации СНТ можно за три шага. В первую очередь, собственнику нужно зарегистрировать право собственности на жилой дом, если он этого еще не сделал. Какие документы для этого необходимы, указано в методическом пособии.

Важно обратить внимание, что если на участке находится садовый дом, то его следует перевести в жилой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

В случае, если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без проведения торгов в собственность бесплатно в случае, предусмотренном п. 2.7 статьи 3 Закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ).

Далее необходимо провести общее собрание членов СНТ, на котором должно быть принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов. Также следует обсудить вопрос о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения в СНТ для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим СНТ.

Важно отметить, что для эксплуатации подземных объектов системы газоснабжения использование земельного участка общего назначения СНТ может осуществляться без оформления прав на него (после государственной регистрации прав на такие объекты).

В завершение подается заявка и заключается договор на техническое присоединение жилого дома к сети газоснабжения. Это могут сделать как собственники по отдельности, так и назначенный представитель СНТ от их имени. В методическом пособии перечислены документы, которые прилагаются к заявке о заключении договора о техническом присоединении. 

Напомним, в 2021 году по поручению Президента РФ Правительством была запущена программа социальной газификации. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населённых пунктах, расположенных в сельской местности. В апреле 2024 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал Постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.  

 

Фото:   pxhere.com

 

 

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