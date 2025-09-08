Соцфонд: работа по совместительству может лишить выплат по больничному

159

Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен в случае, если работник продолжает трудиться во время болезни на работе по совместительству и получать за неё доход, пишет РТ.

В документах Социального фонда России уточняется, что данные правила действуют даже в том случае, когда дополнительная работа выполняется дистанционно.

В РИА Новости объяснили, что освобождение от работы с соблюдением прописанного врачом режима должно распространяться на все места работы, так как иначе это становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина ранее рассказала в беседе с RT, что компанию может ждать штраф за работу сотрудника на больничном.