Сотрудники ГИМС СО провели профилактический рейд в акватории реки Самары

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В акватории реки Самары проведен очередной профилактический рейд сотрудников ГИМС Самарской области. Купальный сезон в разгаре, да и моторных лодок на воде прибавилось.

Целью таких рейдов является обеспечение безопасности на водных объектах, выявление нарушителей правил поведения на водоемах, проведение профилактических бесед с отдыхающими, напоминание правил безопасности.

С начала года в регионе произошло 26 происшествий: 20 человек погибло, в том числе 1 ребенок, 18 человек спасено. Зарегистрировано 2 происшествия с маломерными судами, составлено 255 постановлений об административных правонарушениях.

С начала купального сезона произошло 17 происшествий, на которых погибло 14 человек, в том числе 1 ребенок. В отношении судоводителей составлено 182 постановления об административных правонарушениях.

Одно из самых распространённых правонарушений среди судоводителей - отсутствие регистрации маломерного судна, не пройденный вовремя технический осмотр, «забывчивость» некоторых граждан о необходимости выхода на «большую воду» в спасательных жилетах.

За время рейда было проверено порядка 10 судоводителей, однако нарушений выявлено не было. В последнее время, по мнению инспекторов, нарушителей встречается мало, граждане стали более сознательно относится к соблюдению правил безопасности.

Кроме того, в местах традиционного отдыха людей были проведены профилактические беседы с гражданами. В одном из таких мест было выявлено нахождение детей в воде без присмотра взрослых. Инспекторы нашли родителей и предупредили о возможных трагических последствиях такого отдыха.

Сотрудники МЧС России призвали родителей добросовестно следить за своими несовершеннолетними детьми и не оставлять их одних на воде. Отдыхающим также напомнили об опасности купания в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в настоящее время муниципалитеты имеют все полномочия привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах, где установлены запрещающие знаки. Представители администрации района могут составить протокол и отправить на рассмотрение в административную комиссию, после чего нарушителям может быть выписан штраф, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО