Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО активно участвуют в реализации программы «Десятилетие детства»

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Так, в филиале уголовно-исполнительной инспекции по городу Сызрань психологом Комплексного центра социального обслуживания населения западного округа Ириной Хурсюк с несовершеннолетними осужденными проведена беседа на тему профилактики суицида среди подростков, а также о формировании детско-родительских отношений.



Вместе с тем дети осужденных, состоящих на учете в филиале по Красноглинскому району города Самары, приняли участие в просмотре фильма «Человек идет за солнцем», который показывали в школе №27. Также для ребят был организован урок выразительного чтения, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО