Сотрудники УФСИН СО приняли участие в «Географическом диктанте»

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Акция проводится с 2015 года по инициативе Председателя Попечительского Совета Русского географического общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью популяризации географических знаний.

За восемь лет ее участниками стали более 3 миллионов человек.

Среди них – сотрудники и вольнонаемные работники уголовно-исполнительной системы Самарской области.

Количество участников и площадок, которые присоединяются к написанию диктанта, постоянно растет, а сама акция уже приобрела народный характер. В 2022 акция состоялась во всех уголках планеты, в Антарктиде и на Международной космической станции, а также на поездах «Ласточка» и «Сапсан».

Участникам было предложено несколько вариантов, каждый из которых состоял из 40 вопросов закрытого типа и разделенных на две части по степени сложности. Это делает участие в акции доступным любому человеку, даже обладающему самыми базовыми знаниями по географии России. Интересные факты, положенные в основу заданий, превращают интеллектуальное соревнование в занимательную викторину.

Участие в организации диктанта было на добровольной и безвозмездной основе, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО