Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время встречи глава региона обсудил с руководителем министерства итоги развития агропромышленного комплекса, а также задачи на ближайшие годы.
Дмитрий Азаров назначил на должность министра сельского хозяйства Самарской области Николая Абашина
В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.
Самара готовится встречать Всероссийский конкурс молодых музыкантов-народников «Созвездие Жигулей»
В этом году в Самарской области уже построены 24 ФАПа.
Первые ФАПы, возведенные в губернии в рамках опережающего финансирования, готовят к открытию
4 насыщенных дня провели участники в нашем регионе, за которые смогли посетить мастер-классы, семинары, проектные сессии, практические мероприятия.
В Самаре завершился слет ПФО «Орлята России»
Этот пост он занимает с октября 2018 года.
Губернатор Дмитрий Азаров назначил Виктора Акопьяна министром образования Самарской области
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» открыты каналы передачи показаний приборов учета
В Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, +1°С. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.
21 ноября в Самарской области ожидается сильный снег, ледяной дождь, ночью местами метель, гололед 
Интересные факты, положенные в основу заданий, превращают интеллектуальное соревнование в занимательную викторину.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в «Географическом диктанте»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.12
0.17
EUR 96.77
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники УФСИН СО приняли участие в «Географическом диктанте»

20 ноября 2023 16:37
133
Интересные факты, положенные в основу заданий, превращают интеллектуальное соревнование в занимательную викторину.

Акция проводится с 2015 года по инициативе Председателя Попечительского Совета Русского географического общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью популяризации географических знаний.

За восемь лет ее участниками стали более 3 миллионов человек.

Среди них – сотрудники и вольнонаемные работники уголовно-исполнительной системы Самарской области.

Количество участников и площадок, которые присоединяются к написанию диктанта, постоянно  растет, а сама акция уже приобрела народный характер. В 2022 акция состоялась во всех уголках планеты, в Антарктиде и на Международной космической станции, а также на поездах «Ласточка» и «Сапсан».

Участникам было предложено несколько вариантов, каждый из которых состоял из 40 вопросов закрытого типа и разделенных на две части по степени сложности. Это делает участие в акции доступным любому человеку, даже обладающему самыми базовыми знаниями по географии России. Интересные факты, положенные в основу заданий, превращают интеллектуальное соревнование в занимательную викторину.

Участие в организации диктанта было на добровольной и безвозмездной основе, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
199
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
235
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
208
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
211
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
486
Весь список