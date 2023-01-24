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Сотрудники УФСИН СО приняли участие в совещании по созданию дополнительных мест для размещения осужденных к принудительным работам

24 января 2023 16:26
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Работа по созданию исправительных центров продолжается.

Открыл мероприятие заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента по вопросам общественной безопасности региона Александр Винников.

Александр Иванович отметил, что работа по созданию дополнительных мест для размещения осужденных к принудительным работам на базе безвозмездно представляемого ФСИН имущества, предприятий и организаций осуществляется на основе соглашения о взаимодействии, подписанного Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и директором ФСИН Аркадием Гостевым.

Затем с докладами выступили первый заместитель УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко и начальник исправительного центра №1 УИС региона подполковник внутренней службы Бибигуль Калиева. Они отметили, что в УФСИН области создано 3 УФИЦ, и 1 ИЦ. На базе предприятий организовано 2 исправительных центра на 100 мест. Первый – на базе Самарского завода полимерных изделий, второй – на базе ИМАКО. Работа по созданию исправительных центров продолжается.

С деловыми предложениями на совещании также выступили заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара Марина Щекина и заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Самара Сергей Желтухин, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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