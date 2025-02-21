Сотрудники транспортной полиции Самары встретились с участниками студенческих отрядов

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Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в «Неделе Российских студенческих отрядов».

В Приволжском государственном университете путей сообщения мероприятия организованы в честь дня рождения российских студенческих отрядов и направлены на популяризацию студенческого движения, знакомство с направлениями деятельности студенческих отрядов, а также на погружение студентов в будущую профессию.

Врио начальника отделения ПДН капитан полиции Алексей Ионов и старший инспектор отделения ПДН майор полиции Андрей Горожанин провели встречу с бойцами студенческого отряда Самарского колледжа железнодорожного транспорта им. Буянова – структурного подразделения Приволжского государственного университета путей сообщения.

Полицейские поздравили ребят с днем образования студенческого движения, напомнили о том, что на протяжении существования молодежной организации проводится большая совместная работа по профилактике детского травматизма. Неоценимую помощь бойцы студенческих отрядов, будучи проводниками пассажирских поездов, оказывают сотрудникам ОВД на транспорте в обеспечении безопасности передвижения железнодорожным транспортом к местам отдыха организованных групп детей.

Сотрудники полиции напомнили основные правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, а также в сети Интернет. Рассказали о видах мошенничеств и способах их совершения. Объяснили, как не попасть под влияние экстремистских и иных деструктивных организаций, призывающих к совершению насилия и незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. Напомнили об ответственности за совершение противоправной деятельности.

Полицейские также рассказали об истории и этапах становления подразделения по делам несовершеннолетних, об основных направления деятельности службы. Сотрудники ПДН поблагодарили ребят за плодотворное сотрудничество, пожелали больших успехов в учебе и труде.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте