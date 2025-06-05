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Сотрудники транспортной полиции региона привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних детей

5 июня 2025 14:54
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Полицейские установили несовершеннолетних правонарушителей, которые осуществляли незаконное вмешательство в деятельность объектов транспортной инфраструктуры.

Сотрудники Средневолжского линейного управления установили несовершеннолетних правонарушителей, которые осуществляли незаконное вмешательство в деятельность объектов транспортной инфраструктуры. 

Так, в дежурную часть Тольяттинского линейного отдела полиции в мае текущего года неоднократно поступали сообщения от работников железной дороги о том, что около станции Жигулевск подростки на железнодорожное полотно раскладывают посторонние предметы. Как правило, машинисты пригородных, пассажирских и грузовых поездов сообщали о наличии на рельсах камней, железнодорожных костылей и автомобильных покрышек. В некоторых случаях применялось экстренное торможение для предотвращения наезда на детей. Кроме этого, поступало сообщение, что дети обкидали пассажирский поезд камнями и повредили стекло одного из вагонов.  

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции Тольятти установили четверых подростков от 9 до 12 лет, проживающих в г. Жигулевске. 

В дежурную часть линейного отдела на станции Чапаевск поступали сообщения о том, что в районе станции Ляпиги г. Новокуйбышевск подростки раскладывают щебень на железнодорожное полотно и обкидывают камнями проходящие поезда.

Полицейские линейного отдела установили двух братьев – 10-летнего и 11-летнего жителей г. Новокуйбышевска.

На территории оперативного обслуживания Самарского линейного отдела полиции сотрудниками ЛОП совместно с оперативниками уголовного розыска Средневолжского ЛУ установлены две группы подростков, совершивших противоправные действия. 

Одна группа из 5 ребят – учащихся 5 и 6 классов школ города Самары. Эту группу детей машинист пригородного электропоезда заметил при отправлении от железнодорожной платформы Киркомбинат, расположенной в черте г. Самары. Он вынужден был остановить электропоезд и убрать объемные посторонние предметы с железнодорожного полотна.

Ещё 4 школьника – 11-ти, 12-ти и 13-ти лет – в ходе комплекса оперативных мероприятий были установлены в поселке городского типа Волжский. Рядом с одноименной железнодорожной станцией указанные подростки обкидали камнями несколько электровозов и в каждом случае повредили лобовые стекла.

По всем фактам сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы с несовершеннолетними. Дети осознали и признали свою вину, а также заверили, что больше такого не повторится.

В отношении родителей несовершеннолетних правонарушителей сотрудниками ПДН составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

 

Фото:  Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте

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