В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов

9 октября 2025 13:10
140
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов

Студенты первых курсов Сызранского политехнического колледжа посетили линейный отдел транспортной полиции, где смогли познакомиться с работой сотрудников правоохранительных органов.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов рассказал учащимся об истории линейного отдела, а также об основных направлениях деятельности транспортных полицейских.

Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями линейного отдела капитан полиции Василий Касавченко провел профилактическую беседу о проблемах коррупции в современном обществе. Разъяснил, какие действия считаются коррупционными, и напомнил об ответственности за такие правонарушения. Также он предупредил студентов о противоправности дропперства – использования граждан для перевода или перемещения денежных средств, полученных преступным путём.

Начальник отдела уголовного розыска майор полиции Артур Науметов довел информацию о вреде употребления наркотических средств и ответственности за их незаконный оборот, приведя примеры вовлечения подростков в противоправную деятельность через интернет. Особое внимание он уделил вопросам противодействия экстремизма на объектах транспортной инфраструктуры.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Анна Аверьянова и старший лейтенант полиции Евгений Ревякин напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах транспорта, разъяснили меры ответственности за их нарушение.

Старший эксперт экспертно-криминалистического отделения майор полиции Евгений Ерофеев ознакомил студентов с деятельностью своего подразделения. Ребята изучили содержимое экспертного чемодана и увидели процесс дактилоскопии на практике.

Заместитель начальника ЛО МВД России – начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Олеся Чувашлова рассказала студентам о возможности прохождения практики в органах внутренних дел, условиях поступления в ведомственные вузы и социальных гарантиях сотрудников.

В программу мероприятия также вошел показ документального фильма, посвященного деятельности сотрудников Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте и демонстрация учебных пособий профилактической направленности.

Сотрудники кинологической службы сержант полиции Анастасия Артюхина и старший прапорщик полиции Сергей Пастырев выступили перед гостями со служебной собакой по кличке Рейчел. Кинологи продемонстрировали выполнение служебной собакой команд и работу по поиску запрещенных веществ.

В завершение встречи студентам вручили памятки, напоминающие о правилах безопасного поведения в сети Интернет и о том, как не стать жертвами телефонных мошенников. Ребята поблагодарили транспортных полицейских за интересное и познавательное мероприятие.

