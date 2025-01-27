Сотрудники СУ СКР СО навестили жителей блокадного Ленинграда

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Сегодня 27 января 2025 года исполняется 81 год со дня освобождения Ленинграда от блокады, длившейся 872 дня. В тот период времени сложнее всего приходилось детям. Спустя прошедшие годы они с болью, но в то же время и благодарностью вспоминают подвиги людей, которые помогли им выжить, подарив мирное небо над головой. С самого начала осады Ленинграда в Куйбышев были эвакуированы не менее 40 тысяч ленинградцев, многие из которых продолжили жить и работать на территории региона.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Самарской области навестили узников блокадного Ленинграда, проживающих на территории Самарской области.

Так, руководитель следственного отдела по Кировскому району города Самара Павел Николаевич Докучаев поздравил Марчик Эдуарда Брониславовича с памятным днем. Эдуард Брониславович является заместителем Председателя Самарской региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Когда началась блокада, ему было всего 3 года. Самым страшным испытанием был голод, вспоминает ветеран. «Уходя на работу, мама оставляла мне кусочки хлеба в цветных лоскутках и говорила - этот кусочек в красной тряпочке - съешь сегодня, в белой - завтра, в синей - послезавтра. Остаться в живых мне удалось благодаря моему отцу. Большую часть своего пайка он отдавал мне. А сам, как потом выяснилось, чтобы утолить чувство голода, ел таблетки из семейной аптечки».

Аполосову Лидию Романовну поздравила помощник руководителя следственного управления Татьяна Валерьевна Баринова. Лидия Романовна приехала в Куйбышев в эвакуацию. Она поделилась с офицерами ведомства воспоминаниями, которые навсегда остались в ее памяти. «Моя сестра, отправившись с одноклассниками навестить учительницу, которая не пришла на занятия, застала ее плачущей над телом умершей матери. Женщина третьи сутки ничего не ела, потому что не в силах была оставить маму одну и пойти в очередь за хлебом, так как знал, что мать скоро похоронят и она ее больше никогда не увидит...» - со слезами на глазах вспоминает Лидия Романовна.

Старший инспектор контрольно-следственного отдела следственного управления Ильшат Раисович Минхаеров совместно с волонтерами Победы навестили бывшую жительницу блокадного Ленинграда - Зинаиду Ивановну Петропавловскую, по воле судьбы женщина оказалась в Куйбышеве и осталась тут жить и работать.

Всех людей, видевших бомбежки и голод блокады своими глазами, объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие герои противостояли войне. Их патриотизм во время Великой Отечественной войны, трудовые подвиги и отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО