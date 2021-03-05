Сотрудники Россельхознадзора СО в аэропорту Курумоч перед 8 марта проверяют «цветочные рейсы»

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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области, работающие на пункте пропуска в международном аэропорту Курумоч в эти дни, перед 8 марта, проверяют «цветочные рейсы». В преддверии женского праздника предприниматели привозят авиатранспортом в Самарскую область цветы и декоративную зелень из стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно, больше всего цветов прибывает рейсами из республики Армения. Инспекторы осматривают цветы из каждой партии - на предмет наличия на листьях и соцветиях карантинных насекомых-вредителей или их личинок, а также для выявления признаков заболевания растений. С растениями могут попасть на территорию Российской Федерации такие опасные вредители, такие, как западный цветочный трипс, табачная белокрылка, американская белая бабочка. Если посторонних объектов нет, специалист выписывает получателю груза Акт фитосанитарного контроля. В случае же обнаружения подкарантинных объектов, производится возврат груза или его уничтожение в мусоросжигательной печи аэропорта Курумоч.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора проверяют на фитосанитарное благополучие все крупные поставки цветов в Самарскую область, как из зарубежных стран, так и из отдельных регионов России: из Московской, Пензенской областей и Краснодарского края. Каждая партия – будь то срезанные живые цветы или растения в горшках должна быть с маркировкой, на которой должен быть указан производитель, что позволяет снизить угрозу распространения чужеземных карантинных объектов. Цветы, которые несут в себе опасность попадания различных насекомых на территорию России, выявляются и подлежат уничтожению.

«Такая работа у нас проводится перед женским днем традиционно, так как увеличивается поток поступления срезов цветов, горшечных растений импортного происхождения. Ареал происхождения довольно-таки большой: Кения, Нидерланды, Эквадор, Колумбия и так далее – список довольно-таки серьезный. Всегда есть риск заноса вредителей и заболеваний, которые отсутствуют на территории Самарской области и в Российской Федерации в целом, и которые могут завезти сюда с этими растениями и, соответственно, распространиться, нанеся определенный вред хозяйству нашего региона, нашей страны. Поэтому Россельхознадзор стоит на страже, проводит досмотр всех поступающих импортных партий. Проводит непосредственно с экспертизами, чтобы выявить возможную скрытую зараженность. Всё это направлено на то, чтобы не допустить ввоза карантинных объектов из других стран мира», - рассказал заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Самарской области Виктор Раудин.

Работа по проверке цветов с весенними праздниками не заканчивается. Россельхознадзор занимается контролем поставок цветочной продукции в течение всего года.

Фото: Россельхознадзор