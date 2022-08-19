Сотрудники прокуратуры Самарской области посетили пенитенциарные учреждения региона 

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Поездку в подразделения уголовно-исполнительной системы региона совершили заместитель прокурора Самарской области Евгений Бендовский и начальник отдела по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрей Кидун. Их сопровождал врио начальника Управления ФСИН подполковник внутренней службы Евгений Заярко.

Целью посещения учреждений стала комплексная проверка условий содержания и быта осужденных.

Прокуроры посетили исправительную колонию №29, колонию-поселение №1 и следственный изолятор №4. Побывали в помещениях, где содержатся подозреваемые, обвиняемые и осужденные, а также столовую и другие объекты социального, культурного и бытового назначения.



В завершении мероприятия был проведен прием осужденных по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области