Сотрудники пожарного надзора Тольятти провели учения на социальных объектах города

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Инспекторы государственного пожарного надзора организовали тренировочные эвакуации в домах-интернатах для пожилых людей и инвалидов, а также в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Цель тренировок — отработать планы эвакуации, взаимодействие персонала и быстроту реагирования в чрезвычайных ситуациях.

В ходе учений проверяли, как быстро и правильно работники учреждений действуют при оповещении о пожаре. Сигнал тревоги поступил через систему раннего обнаружения и оповещения о пожаре. После этого персонал оперативно приступил к эвакуации постояльцев.

Особое внимание уделялось скорости реакции на сигнал тревоги, отключению электричества и доступности эвакуационных выходов.

Проведение подобных тренировок имеет особое значение для учреждений социальной сферы, учитывая сложный профиль объектов и специфику контингента. Учебная эвакуация показала готовность персонала учреждений действовать слаженно и эффективно в экстренной ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО