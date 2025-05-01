Сотрудники полиции Самарской области совместно с общественниками приняли участие в акции «Мы – граждане России»

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В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Отдела МВД России по городу Чапаевску совместно с администрацией городского округа и представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяной Братушкиной, в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России», реализуемой общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», вручили первые паспорта юным жителям города.

В торжественной обстановке в конференц-зале администрации из рук начальника отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Чапаевску подполковника полиции Наталии Ревякиной и главы города Александра Кузнецова самые активные и целеустремленные юноши и девушки, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта.

Вместе с главным документом подросткам вручили символ воинского мужества и славы защитников нашей страны - Георгиевскую ленточку, напомнив о необходимости помнить и чтить доблестные подвиги участников Великой Отечественной войны.

Юноши и девушки принесли торжественную клятву, пообещав быть примером для младших и опорой для старших, расти и развиваться в стремлении к знаниям и уважении к окружающим, бережно хранить память поколений.