Сотрудники полиции региона встретились с воспитанниками социальных центров

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В рамках Всероссийской акции «Дети России-2022» в преддверии Международного дня ребенка сотрудники полиции Сызрани и Сергиевского района встретились с воспитанниками социальных центров.

Полицейские в беседе с учащимися рассмотрели, чем отличаются понятия шалость, злонамеренный поступок, проступок и преступление. Сотрудники полиции напомнили ребятам о правилах поведения на улице и в общественных местах, объяснили их права и обязанности, призвали детей мирно решать возникающие конфликты. Воспитанникам напомнили о необходимости обращения к учителям и в полицию в случаях противоправных действий в отношении них или их товарищей. Ребята активно задавали интересующие их вопросы, а также приняли участие в увлекательной викторине, в которой они должны были ответить, какие права сказочных героев были нарушены, и отгадать произведение. В завершение мероприятия гости пожелали воспитанникам успехов в учебе, соблюдать закон и вести здоровый образ жизни.



А в Жигулевске сотрудники полиции, встретившись с учениками 8-ых классов, побеседовали с ними о наиболее распространенных нарушениях закона несовершеннолетними, разъяснили порядок постановки на профилактический учет, административную и уголовную ответственность за совершение противоправных деяний, напомнили об их правах и обязанностях. Также полицейские затронули тему здорового образа жизни, отметили, что курение, употребление алкоголя и запрещенных веществ могут нанести серьезный вред молодому организму. В завершение мероприятия ребята поблагодарили сотрудников полиции за полезную и нужную беседу.

Фото: ГУ МВД СО