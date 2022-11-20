Я нашел ошибку
Главные новости:
Осень и зима — время испытаний для иммунной системы. 
Что необходимо для сохранения здоровья и нормального функционирования иммунной системы ребенка
Полицейские в беседе с учащимися рассмотрели, чем отличаются понятия шалость, злонамеренный поступок, проступок и преступление.
Сотрудники полиции региона встретились с воспитанниками социальных центров
Сегодня невозможно себе представить современную жизнь без железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного транспорта.
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников отрасли с Днем работников транспорта
В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения
В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения
В Самаре начали сносить двухэтажки у ТЦ «Вива Ленд»
В Самаре начали сносить двухэтажки у ТЦ «Вива Ленд»
В Самарской области 21 и 22 ноября не будет работать радио и ТВ
В Самарской области 21 и 22 ноября не будет работать радио и ТВ
За сутки в Самарской области пострадали двое пешеходов
За сутки в Самарской области пострадали двое пешеходов
В Госдуме предложили брать деньги с выезжающих за границу россиян
В Госдуме предложили брать деньги с выезжающих за границу россиян
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники полиции региона встретились с воспитанниками социальных центров

20 ноября 2022 14:54
130
Полицейские в беседе с учащимися рассмотрели, чем отличаются понятия шалость, злонамеренный поступок, проступок и преступление.

В рамках Всероссийской акции «Дети России-2022» в преддверии Международного дня ребенка сотрудники полиции Сызрани и Сергиевского района встретились с воспитанниками социальных центров.

Полицейские в беседе с учащимися рассмотрели, чем отличаются понятия шалость, злонамеренный поступок, проступок и преступление. Сотрудники полиции напомнили ребятам о правилах поведения на улице и в общественных местах, объяснили их права и обязанности, призвали детей мирно решать возникающие конфликты. Воспитанникам напомнили о необходимости обращения к учителям и в полицию в случаях противоправных действий в отношении них или их товарищей. Ребята активно задавали интересующие их вопросы, а также приняли участие в увлекательной викторине, в которой они должны были ответить, какие права сказочных героев были нарушены, и отгадать произведение. В завершение мероприятия гости пожелали воспитанникам успехов в учебе, соблюдать закон и вести здоровый образ жизни.

А в Жигулевске сотрудники полиции, встретившись с учениками 8-ых классов, побеседовали с ними о наиболее распространенных нарушениях закона несовершеннолетними, разъяснили порядок постановки на профилактический учет, административную и уголовную ответственность за совершение противоправных деяний, напомнили об их правах и обязанностях. Также полицейские затронули тему здорового образа жизни, отметили, что курение, употребление алкоголя и запрещенных веществ могут нанести серьезный вред молодому организму. В завершение мероприятия ребята поблагодарили сотрудников полиции за полезную и нужную беседу.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
718
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
2671
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
580
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
444
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
563
Весь список