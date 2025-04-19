Сотрудники полиции разыскивают 9-летнего жителя Самары

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Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в полицию по телефону 102.

Полицейскими разыскивается без вести пропавший 9-летний Константин, житель Самары, который 18 апреля ушел из дома, расположенного на улице Вольской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами мальчика направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования ребенка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых мальчика, отрабатывают места его возможного появления. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей города, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания ребенка.

Приметы разыскиваемого: на вид 9 лет, рост 146 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза голубого цвета.

Был одет в куртку желтого цвета, штаны и кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Промышленному району УМВД России по г. Самаре по телефонам 8(846)200-13-37, 8(919)801-90-77 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.