Сотрудники полиции, общественники, ветераны ОВД и представители «Движение Первых» региона приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»

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Мемориальные мероприятия приурочены ко Дню памяти и скорби.

Ежегодно, 22 июня, в День памяти и скорби, на территории Самарской области проходит Всероссийская акция «Свеча памяти», направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторического наследия и памяти о героях Великой Отечественной войне.

К мемориальным мероприятиям традиционно присоединились полицейские, общественники, ветераны органов внутренних дел и представители «Движение Первых» региона.

Так, в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Нефтегорске, Клявлинском, Безенчуком, Борском, Похвистневском, Приволжском, Челно-Вершинском, Шенталинском районах участники памятной акции возложили цветы к Вечному огню, к мемориалам и обелискам погибшим соотечественникам и зажгли свечи, символизирующие скорбь о миллионах солдат и мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину во имя мира и свободы, почтив их память минутой молчания.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО