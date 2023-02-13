Сотрудники МЧС СО приняли участие в совещании по вопросам пожарной безопасности

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Сегодня в администрации Самарского района Самары состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы пожарной безопасности.

С начала 2023 года на территории Самарского внутригородского района подразделения пожарной охраны 5 раз ликвидировали пожары, на которых погибли 2 человека, и еще 2 человека получили травмы.

Инспекторы госпожнадзора Главного управления МЧС России по Самарской области обсудили с представителям администрации необходимость применения дополнительных профилактических мер, направленных на предотвращение пожаров в районе с исторической застройкой.

Сотрудники Главного управления обратили внимание на то, что обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, особенно многодетных семей, может существенно повлиять на снижение гибели людей и получение травм на пожарах.

Специалисты также отметили, что проведение ремонта аварийного или неисправного печного и электрооборудования, обслуживание систем противопожарной защиты, электрохозяйства, правильного содержания путей эвакуации в жилых домах позволит минимизировать вероятность возникновения возгораний, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото администрации Самарского района