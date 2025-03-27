Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти 45-летний мужчина погиб на пожаре
В Тольятти 45-летний мужчина погиб на пожаре
В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм
В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм
Минстрой изменил требования к сетям водоснабжения
Минстрой изменил требования к сетям водоснабжения
В Самаре прошел рейд по самокатчикам
В Самаре прошел рейд по самокатчикам
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона
Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить безопасность красок для волос
В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить безопасность красок для волос
Самарчанке помогли получить 1,8 млн рублей зарплаты
Самарчанке помогли получить 1,8 млн рублей зарплаты
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.21
0.02
EUR 92
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона

27 марта 2025 13:31
66
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона

Взрослым и детям напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и регулярно принимают участие в родительских собраниях, проводимых в образовательных учреждениях.

Так, в Красноярском и Нефтегорском районах госавтоинспекторы рассказали родителям школьников об основных причинах ДТП, объяснили важность составления с ребенком безопасного маршрута «дом – школа – дом», напомнив о необходимости соблюдения детьми правил управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

Полицейские призвали собравшихся обязательно применять специальные удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке юных пассажиров и быть особо внимательными перед пешеходными переходами, особенно вблизи детских образовательных организаций.

В завершение беседы госавтоинспекторы обратились к участникам мероприятия с просьбой проводить с детьми разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на дороге и напоминать о необходимости их соблюдения.

Кроме того, в Нефтегорском районе полицейские провели профилактическое мероприятие с юными жителями района, в ходе которого ребятам рассказали о необходимости использования световозвращателей на одежде и рюкзаках в темное время суток, вручили световозвращающие элементы, а также информационные буклеты по Правилам дорожного движения.

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области автобус ехал на красный
15 марта 2025, 11:48
В Самарской области автобус ехал на красный
Водитель пояснил, что во время движения не заметил, как сигнал переключился. Происшествия
802
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
14 марта 2025, 13:40
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Парламентарии утверждают, что решение ужесточать меры наказания для автомобилистов не имеет объективного обоснования. В стране
659
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями школьных автобусов
14 марта 2025, 09:59
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями школьных автобусов
В рамках мероприятий полицейские напомнили детям и взрослым о необходимости обязательного соблюдения Правил дорожного движения. Общество
413
В центре внимания
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
149
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
230
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025  13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
526
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
26 марта 2025  13:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
737
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025  10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
396
Весь список