Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона

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Взрослым и детям напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и регулярно принимают участие в родительских собраниях, проводимых в образовательных учреждениях.

Так, в Красноярском и Нефтегорском районах госавтоинспекторы рассказали родителям школьников об основных причинах ДТП, объяснили важность составления с ребенком безопасного маршрута «дом – школа – дом», напомнив о необходимости соблюдения детьми правил управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

Полицейские призвали собравшихся обязательно применять специальные удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке юных пассажиров и быть особо внимательными перед пешеходными переходами, особенно вблизи детских образовательных организаций.

В завершение беседы госавтоинспекторы обратились к участникам мероприятия с просьбой проводить с детьми разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на дороге и напоминать о необходимости их соблюдения.

Кроме того, в Нефтегорском районе полицейские провели профилактическое мероприятие с юными жителями района, в ходе которого ребятам рассказали о необходимости использования световозвращателей на одежде и рюкзаках в темное время суток, вручили световозвращающие элементы, а также информационные буклеты по Правилам дорожного движения.