Сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся «Медико-технического лицея» Самары урок безопасности

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В рамках профилактического мероприятия «Внимание дети – зимние каникулы!» сотрудники региональной Госавтоинспекции провели для младших учащихся «Медико-технического лицея» Самары урок безопасности.



Чтобы создать новогоднее настроение детям и легче усвоить Правила дорожного движения, урок прошел на свежем воздухе под хлопья падающего снега. Самой приятной неожиданностью для ребят оказалась демонстрация патрульного автомобиля, который подъехал к зданию школы.



Инспекторы отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области познакомили детей со служебным транспортом, на котором они ежедневно несут службу. Дорожные полицейские показали в действии специальные звуковые и световые устройства - «маячки» и «сирену», а также различные спецсредства, которые необходимы для несения службы сотруднику ГИБДД - рация для связи и жезл регулировщика. У всех ребят была возможность посидеть в патрульном автомобиле, примерив на себя роль автоинспектора.



Занятие очень понравилось школьникам, вместе с педагогами они поблагодарили полицейских за интересный и занимательный визит, а также выразили надежду на дальнейшие встречи, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО