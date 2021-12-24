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Сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся «Медико-технического лицея» Самары урок безопасности

24 декабря 2021 21:48
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Инспекторы ДПС познакомили детей со служебным транспортом, на котором они ежедневно несут службу.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание дети – зимние каникулы!» сотрудники региональной Госавтоинспекции провели для младших учащихся «Медико-технического лицея» Самары урок безопасности.

Чтобы создать новогоднее настроение детям и легче усвоить Правила дорожного движения, урок прошел на свежем воздухе под хлопья падающего снега. Самой приятной неожиданностью для ребят оказалась демонстрация патрульного автомобиля, который подъехал к зданию школы.

Инспекторы отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области познакомили детей со служебным транспортом, на котором они ежедневно несут службу. Дорожные полицейские показали в действии специальные звуковые и световые устройства - «маячки» и «сирену», а также различные спецсредства, которые необходимы для несения службы сотруднику ГИБДД - рация для связи и жезл регулировщика. У всех ребят была возможность посидеть в патрульном автомобиле, примерив на себя роль автоинспектора.

Занятие очень понравилось школьникам, вместе с педагогами они поблагодарили полицейских за интересный и занимательный визит, а также выразили надежду на дальнейшие встречи, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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