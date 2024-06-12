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Всего было проверено более 30 пассажирских транспортных средств, выявлено 3 нарушения ПДД РФ.
Сотрудники Госавтоинспекции Нефтегорска провели профилактическое мероприятие «Автобус»
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Сотрудники Госавтоинспекции Нефтегорска провели профилактическое мероприятие «Автобус»

12 июня 2024 18:45
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Всего было проверено более 30 пассажирских транспортных средств, выявлено 3 нарушения ПДД РФ.

В целях обеспечения безопасности при перевозках пассажиров автобусами и недопущении ДТП с тяжелыми последствиями сотрудниками Госавтоинспекции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

В ходе проведения мероприятия осуществлялась проверка технического состояния и оборудования маршрутных автобусов, физического состояния водителей и соблюдения правил перевозки людей.

Всего было проверено более 30 пассажирских транспортных средств, выявлено 3 нарушения ПДД РФ. В результате к административной ответственности привлечены водители и собраны проверочные материалы в отношении должностных лиц.

Также в период проведения мероприятия госавтоинспекторами проводились беседы с водителями предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, на которых особое внимание обращено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и укрепление дисциплины среди водительского состава.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни, находиться на местах, не торопиться при посадке/высадке на остановках, а в автобусах, оборудованных ремнями безопасности, пристегиваться.

 

Фото:   Госавтоинспекция СО

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