Сотрудники Госавтоинспекции Нефтегорска провели профилактическое мероприятие «Автобус»

96

В целях обеспечения безопасности при перевозках пассажиров автобусами и недопущении ДТП с тяжелыми последствиями сотрудниками Госавтоинспекции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».



В ходе проведения мероприятия осуществлялась проверка технического состояния и оборудования маршрутных автобусов, физического состояния водителей и соблюдения правил перевозки людей.



Всего было проверено более 30 пассажирских транспортных средств, выявлено 3 нарушения ПДД РФ. В результате к административной ответственности привлечены водители и собраны проверочные материалы в отношении должностных лиц.



Также в период проведения мероприятия госавтоинспекторами проводились беседы с водителями предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, на которых особое внимание обращено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и укрепление дисциплины среди водительского состава.



Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни, находиться на местах, не торопиться при посадке/высадке на остановках, а в автобусах, оборудованных ремнями безопасности, пристегиваться.

Фото: Госавтоинспекция СО