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Сотрудники ГИБДД СО получили ключи от новых служебных автомобилей

9 ноября 2021 17:59
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Есть в транспорте и новшества - это цветографическая оклейка кузова.

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел на территории стадиона «Солидарность Самара-Арена» состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых служебных автомобилей сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД. В мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, его заместители и руководители служб и подразделений областного главка.

Как отметил начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников: "Мы уже третий год, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», получаем новую технику, которая, безусловно, помогает при выполнении служебных задач и, конечно, помогает сохранять общественный порядок и поддерживать безопасность дорожного движения на территории региона".

В 2019 и в 2020 году сотрудники ГИБДД получили 130 автомобилей. Сегодня в территориальные подразделения ГИБДД Самарской области передано 197 патрульных автомобилей "Лада Веста", ключи от 60 из них в торжественной обстановке на  площадке стадиона «Солидарность Самара-Арена»  вручены сотрудникам полка ДПС УГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов подчеркнул: "Мы укрепляем материально-техническую базу всех терриальных подразделений ГИБДД Самарской области. Это позволяет сотрудникам ДПС более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать нарушения ПДД. Исходя из норм положенности, новые автомобили получат все без исключения подразделения Самарской области. Это существенно обновит подвижной парк ГИБДД".

После того, как все ключи от новых автомобилей были вручены, начальник главка лично осмотрел новый автотранспорт. Александр Винников проверил комфортабельнось салона, наличие необходимых специальных средств в багажнике и ознакомился с техническими характеристиками автомобилей.  По словам начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного Управления МВД России по Самарской области"  Александра Ремнева, патрульные автомобили оснащены двигателем повышенной мощности, у них повышенный дорожный просвет,  установлена видеокамера кругового обзора для фиксации правонарушений, а также камера в салоне. Есть в транспорте и новшества - это цветографическая оклейка кузова. Как следствие, автомобиль хорошо виден в темное время суток. Как подчеркнул полковник внутренней службы: "Самара на одном из первых мест по обновляемому автопарку. За последние три года автотранспорт обновлен на 30 процентов. Это служебные автомобили оперативных служб, дежурных частей, участковых уполномоченных полиции и наружных служб органов внутренних дел".

В заключение мероприятия начальник областного главка Александр Винников поздравил личный состав с наступающим профессиональным праздником и пожелал полицейским успехов в работе. Затем начальник областного УГИБДД Юрий Некрасов отдал приказ о заступлении на службу, после чего инспекторы ДПС на новых автомобилях выдвинулись к местам несения службы.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: ГИБДД

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