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Сотрудники ГИБДД Самарской области традиционно приняли участие в сдаче крови

19 апреля 2023 13:10
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Сотрудники ГИБДД Самарской области традиционно приняли участие в сдаче крови

Сотрудники полиции Самарской области регулярно принимают участие в акциях по сбору крови, так как не понаслышке знают, что своевременно оказанная помощь, в том числе переливание донорской крови, помогает спасти тысячи жизней.

В преддверии Национального дня донора сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз посетили Самарскую областную клиническую станцию переливания крови.

Только в этот день в сдаче крови приняли участие 10 офицеров, среди них были как опытные доноры, так и те, кто пришел впервые. Например, старший инспектор по особым поручениям отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Виталий Касимов, имея редкий фенотип крови, начал сдавать ее еще в студенческие годы, и придя на службу в органы внутренних дел, продолжил свой донорский стаж.

Первым этапом процедуры стало заполнение анкеты, в которой содержится основная информация о состоянии здоровья потенциального донора. Зарегистрировавшись и пройдя медицинское обследование, сотрудники полиции отправились в буфет: по рекомендации врачей до и после процедуры донорам необходимо выпить сладкий чай. Один из тех, кому предстояло впервые стать донором -  инструктор группы по работе с личным составом отдельной специализированной роты ДПС младший лейтенант полиции Игорь Леонтьев, признается, что перед процедурой присутствует некоторое волнение, но с ним удается справляться, главное – хороший настрой и уверенность в том, что это спасет кому-то жизнь.

Затем сотрудники полиции приступили к самому главному этапу - процедуре сдачи крови, которая проходила в специально оборудованном отделении под чутким вниманием медицинского персонала.

Директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов поблагодарил полицейских за постоянную готовность бескорыстно оказать помощь нуждающимся и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества. «В преддверии Национального дня донора мне бы хотелось выразить слова огромной благодарности сотрудникам ГУ МВД России по Самарской области, которые поддерживают донорское движение уже на протяжении многих лет», - отметил Сергей Иванович.

Каждый желающий может последовать примеру полицейских и вступить в ряды доноров.

 

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