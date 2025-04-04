Сотрудники ГАИ СО в Самаре провели рейд по соблюдению водителями правил перевозки несовершеннолетних

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Сегодня по инициативе региональной Госавтоинспекции, в утренние часы в Самаре сотрудники отдельной специализированной роты Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, провели рейдовое профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ водителями и пассажирами в области правил применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и систем.

За время проведения рейда сотрудниками полиции были выявлены 11 нарушителей правил перевозки несовершеннолетних в салоне автомобиля. Все они привлечены к ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО