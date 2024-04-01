Сотрудниками ИК-3 предотвращена попытка доставки наркотических веществ

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В ходе досмотра передачи от гражданки Н. для осужденного Р. (осужден за распространение наркотиков) было обнаружено и изъято два прозрачных свертка, в которых находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета приблизительно массой 2,50 грамм.

Экспертизой было установлено, что вещество растительного происхождения – гашиш.

Свертки с наркотическим веществом были спрятаны ухищренным способом в дезодоранте.

Материалы по данному факту переданы в МВД для дальнейшего принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области