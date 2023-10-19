Сотрудник УФСИН СО задержал вора в Самаре

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В один из выходных дней прапорщик внутренней службы Владимир Кручинин с супругой прогуливался по самарским улицам. Вдруг он увидел, как за отчаянно бегущим мужчиной с криком «Держите вора!», мчится женщина.

Сотрудник УФСИН, применив боевой прием, задержал злоумышленника, а супруга по сотовому телефону вызвала полицию.

Оказалось, что с поличным взят вор. Он украл из детского магазина товаров более чем на 40 тысяч рублей.

Прапорщик внутренней службы Владимир Кручинин служит в колонии-поселении №27 УФСИН России по Самарской области с 2020 года. Руководством исправительного учреждения характеризуется положительно. Увлекается спортом, имеет много друзей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области