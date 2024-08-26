Сотрудник УФСИН СО стал абсолютным призером Самарского международного марафона

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Раиф Сытдыков продолжает достигать новых спортивных вершин. Младший инспектор 1 отдела по конвоированию УК УФСИН России по Самарской области принял участие в благотворительном забеге от РЖД, где занял третье место. Вместе с Раифом Сытдыковым в забеге дебютировал его сын.



— Так как сын впервые участвовал, то я хотел его поддержать и взял такую же дистанцию как у него - 1520 метров. В своей возрастной категории он занял 1-е место, — поделился сотрудник.



Также очередную медаль Раиф Амирхатович завоевал на ночном забеге в Самаре, пробежав дистанцию 10 километров. Он занял второе место.



Но главным достижением спортсмена стало его участие в Самарском международном марафоне, в котором он завоевал титул абсолютного призера, а также стал обладателем Кубка Главы города Самара.



— Была жесткая борьба за 6-е место. 200 метров разделяли нас с другим атлетом перед финишем. Не дал ему себя обогнать и замкнул 6-ку лидеров, вытянув свой город в призы, — рассказал Раиф Сытдыков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области