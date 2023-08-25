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Сотрудник СУ СКР СО принял участие в военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»
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Сотрудник СУ СКР СО принял участие в военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»

25 августа 2023 18:57
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Крупнейшая поисковая экспедиция, проходящая на территории Барятинского района Калужской области, объединила более 600 активистов из 24-х регионов России.

Член поискового отряда следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Евгений Палаев совместно с активистами поисковых отрядов «Сокол» и «Поиск» принял участие в X Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», организаторами которой выступили программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), «Поисковое движение России» при поддержке Минобороны России, Правительства Калужской области и Фонда президентских грантов.

Крупнейшая поисковая экспедиция, проходящая на территории Барятинского района Калужской области, объединила более 600 активистов из 24-х регионов России, а также представителей из Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Латвии, Казахстана, Молдавии. С 11 по 24 августа 2023 года участники и военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны РФ проводили поисковые работы на недавно установленных местах гибели воинов Красной Армии около деревни Цветовка. Именно там 1942 года до весны 1943 года шли непрерывные кровопролитные сражения с войсками немецкой группы армий «Центр» за стратегически важную магистраль. В сражениях героически погибли сотни тысяч советских солдат, подвиг удалось совершить бойцам 50-й армии под руководством майора Максимова, которые смогли уничтожить более 400 солдат противника. После войны на братской могиле был установлен обелиск, а позднее – памятник Неизвестному солдату, к которому в настоящее время возлагают цветы в знак памяти о героях.

Одновременно с практическими занятиями экспедиция включала учебные семинары, в рамках которых опытные участники поискового движения делились бесценным опытом.

Евгений Николаевич является активным участником поискового отряда следственного управления, в свободное время занимается изучением военной истории, увлекается военно-исторической реконструкцией. «Проведение подобных экспедиций очень важно для патриотического воспитания подрастающего поколения, ведь можно не просто быть зрителем, стоя за ограждением, наблюдая происходящее, а прикоснуться к истории, увековеченной в подвиге обычного человека! Особую роль для меня играет участие именно в этой экспедиции, поскольку всего в 129 км от этих раскопок в боях пал мой прадед», — делится впечатлениями Палаев. «Оценить возможность участия в поисковой экспедиции очень сложно, а еще труднее описать свои ощущения словами. Когда сам находишь личные вещи солдата на месте его гибели, осознавая, что он погиб рядом с фашистскими окопами, практически невозможно выразить свои чувства близости к такой всеобъемлющей истории, памяти о страданиях многомиллионного народа и великого мужества наших солдат», — говорит Евгений Николаевич.

Останки 122 красноармейцев были найдены в экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». 24 августа 2023 года состоялась торжественная церемония захоронения обнаруженных в Барятинском районе Калужской области останков красноармейцев на воинском захоронении 269,8 «Подрыв».

«Поисковая экспедиция, она же «Вахта памяти», — это очень нужное дело. Ведь это правильно, когда останки погибшего солдата торжественно хоронят, это дань уважения и признания тех, кто отдал свои жизни за независимость нашей Родины, тех, кто погиб ради нашего будущего, наших потомков», — искренне делится своим мнением Евгений Палаев, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР СО

 

Фото:   СУ СКР СО

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