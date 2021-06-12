Сотни самарцев пришли на набережную для участия в квесте «Страна победителей»

60

Сотни самарцев и гостей города 12 июня пришли на набережную отметить День России и принять участие в квесте, который посвящен празднику. Вместе с земляками в викторине принял участие Губернатор Дмитрий Азаров.

«Нам очень нравится эта игра, – поделились впечатлениями жители Самары Игорь и Марина. – Это интересно, весело и познавательно. Замечательно, что задания квеста отражают культуру, историю, науку нашей страны – это надо знать и изучать».

#СтранаПобедителей – это самый масштабный по времени и тематике городской квест. Он посвящен научным и культурным достижениям, победам и выдающимся героям, прославившим Россию в разных сферах и областях. Активное участие с большим азаротом в нем принимают и взрослые, и дети.

Стартовал квест в 11 утра на 3-й очереди набережной, от Речного вокзала до Струковского парка. Всего работает 60 тематических станций. Все точки квеста обозначены белыми воздушными шарами, а участников встречают ведущие в фирменных футболках, которые выдают карту игры, объясняют правила и предлагают выполнить тематические задания.

За прохождение каждой станции в маршрутный лист будет проставлена соответствующая печать. Цель – пройти до 16 часов как можно больше станций, проявив смекалку и знания. Поучаствовать в квесте сможет любой желающий, а самые творческие и активные получат ценные призы: умные часы и колонки, наушники и главный приз – туристическую путевку на двоих! Вручение призов состоится на площади Куйбышева во время вечерней концертной программы.

Губернатор Дмитрий Азаров пообщался с участниками квеста и пожелал победы в викторине:

«Уверен, что каждый житель, гость нашего города хорошо знаком с богатой историей и традициями нашей самарской земли, нашей великой Родины – России. Поэтому шанс стать абсолютным победителем есть у каждого».

Фото: пресс-служба облправительства