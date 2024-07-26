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Состоялось выездное совещание УФСИН СО с представителями органов государственной и муниципальной власти

26 июля 2024 16:45
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Оно было направлено на организацию взаимовыгодного сотрудничества по получению заказов на производство продукции между исправительными учреждениями и органами власти, определение проблемных вопросов, а также обсуждение дальнейших перспектив сотрудничества

На базе ИК-15 состоялось выездное совещание УФСИН СО с представителями органов государственной и муниципальной власти.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Олег Петухов, врио руководителя ГУОТ Мария Карелина, а также заместитель руководителя ГУОТ Дамир Шарипов.

Оно было направлено на организацию взаимовыгодного сотрудничества по получению заказов на производство продукции между исправительными учреждениями и органами власти, определение проблемных вопросов, а также обсуждение дальнейших перспектив сотрудничества.

По итогам 1 полугодия объем производства товаров для органов государственной и муниципальной власти составил 14,5 млн. рублей. Также был предложен к рассмотрению передовой опыт Тульской области в части взаимодействия УФСИН и органов государственной власти различных уровней.

Данное решение позволит заказчикам в лице представителей органов государственной и муниципальной власти размещать заказы в подразделениях УИС как у единственного поставщика, а также снизит среднюю цену товара.

На заседании сотрудники доложили о том, что в исправительных учреждениях имеются свободные производственные площади, которые можно применить под изготовку остановок общественного транспорта, малых архитектурных форм, 3D-заборов, что позволит внести значительный вклад в благоустройство города Самара.

В ходе совещания был составлен план взаимодействия на 2024 и 2025 года, а также обсуждены мероприятия, направленные на увеличение объемов реализации производственных товаров для государственных и муниципальных нужд.

Мероприятие продолжилось посещением выставки продукции, производимой исправительными учреждениями УФСИН России по Самарской области. На ней начальники всех исправительных колоний региона представили товары, которые изготавливаются в их подведомственных учреждениях.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

Теги: Самара

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