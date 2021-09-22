Состоялась защита стратегии развития СамГМУ на конкурсе «Приоритет 2030»

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18 сентября 2021 года ректор СамГМУ Александр Колсанов выступил на защите программы развития СамГМУ в федеральной программе поддержки университетов «Приоритет 2030».

«Поддержать команду университета перед конкурсной комиссией приехали министр образования Самарской области Виктор Акопьян, заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей Дмитроченко и генеральный директор IT-компании CUSTIS Владимир Рахтеенко. Важно, что мы получаем такую мощную поддержку, так как только совместными усилиями возможна реализация такой глобальной и долгосрочной программы», - прокомментировал Александр Колсанов.

Стратегию развития университета до 2030 года готовила команда вуза под руководством ректора, в которую входил проректорский корпус, руководители управлений, приглашенные эксперты из числа партнеров вуза. Фокус программы сосредоточен на развитии нового сектора экономики – цифрового здравоохранения. Став инициатором этого направления 6 лет назад, сейчас СамГМУ ставит амбициозную цель – масштабировать свой опыт на федеральном уровне.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался в поддержку участия университета в данной федеральной программе: «У Самарского государственного медицинского университета очень много наработок, он победил в конкурсе лидирующих исследовательских центров. Я считаю, что медицинский вуз достоин участия и в этой программе. Я подписал письмо поддержки, и в случае победы СамГМУ в программе „Приоритет-2030“, Правительство региона готово софинансировать реализацию мероприятий программы развития вуза».

В рамках заявки СамГМУ созданы 7 консорциумов с промышленными предприятиями, IT-компаниями, институтами развития и ведущими российскими вузами.

«Данная инициатива уникальна по своему масштабу. В будущем она может привести к колоссальным результатам как в образовательной сфере, так и в научно-техническом развитии и производственной деятельности. Холдинг “Швабе” поддерживает стратегию СамГМУ и в целом программу “Приоритет-2030”, а также готов со своей стороны привлечь все имеющиеся ресурсы и возможности для достижения ее главных целей», – сказал Сергей Дмитроченко.

Итоги по базовым грантам программы «Приоритет 2030» конкурсная комиссия подведет 26 сентября: будут определены 100 победителей. А также выбраны участники, которые будут допущены на следующий этап конкурса для борьбы за спецгрант.