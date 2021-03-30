Состоялась рабочая встреча УПЧ в Самарской области с директором ООО «ЭкоСтройРресурс»

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Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой с директором ООО «ЭкоСтройРресурс» Михаилом Алексеевичем Захаровым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, рассмотренные в докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области и деятельности Уполномоченного по правам человека в 2020 году», работу регионального оператора и обращения жителей региона, поступающие к Уполномоченному по правам человека.

В начале беседы Ольга Дмитриевна Гальцова отметила значительную работу, которая ведется в рамках реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Услугой «Обращение с ТКО теперь охвачено 99% населения, включая самые удаленные населенные пункты. При поддержке областного бюджета за два года реформы отрасли обращения с ТКО в Самарской области устроено 2603 новых контейнерных площадок, отремонтировано 540 площадок, закуплено 11660 мусоросборников. По состоянию на конец 2020 года осталось ликвидировать 345 свалок. К концу 2020 года на территории региона эксплуатируется уже 8 мусоросортировочных комплексов, которые позволили Самарской области достичь плановых показателей федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО» национального проекта «Экология» в полном объеме (доля ТКО, направленных на обработку, в 2020 году составила 32% при плановом значении 13%). Эти факты нашли отражение в докладе Уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области и деятельности Уполномоченного по правам человека в 2020 году». Позитивные изменения отмечают и жители региона.

Вместе с тем, актуальными для граждан остаются вопросы реализации «мусорной реформы», с которыми люди обращаются к Уполномоченному по правам человека как в рамках «горячей линии» по реализации прав в сфере ЖКХ, так и в устных и письменных обращениях. Граждане акцентируют внимание на удаленном размещении контейнеров, несогласии с методикой начисления платы за вывоз ТКО.

Учитывая мнение граждан, в ходе рабочей встречи, были подробно рассмотрены вопросы о методике начисления оплаты за вывоз ТКО, об организации раздельного сбора мусора, уборке мест складирования ТКО, а также о порядке перерасчета платы за ТКО в случае длительного временного отсутствия граждан в жилом помещении.

В завершении встречи стороны выразили готовность к взаимодействию и сотрудничеству по вопросам реализации прав граждан.